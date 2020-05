Hase aus Gehege entwendet und getötet

Schwäbisch-Gmünd. Der Hase einer 19-Jährigen wurde in der Nacht von Montag auf Dienstag aus seinem Gehege, das sich im Garten ihres Wohnhauses im Erlenweg, entwendet. Der kleine Vierbeiner wurde anschließend getötet und vor einem Nachbargebäude abgelegt. Die junge Frau hatte das Tier den ganzen Tag vergeblich gesucht, so dass davon ausgegangen werden muss, dass der tote Hase erst gegen 17 Uhr abgelegt wurde. Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: (07171)3580.