Waldstetten II kehrt in die Kreisliga B zurück

Tischtennis Wie in fast allen anderen Sportarten auch wurde die Tischtennis-Saison 2019/20 von der Corona-Pandemie überrascht. Dadurch ist die zweite Herrenmannschaft der Tischtennisabteilung des TSGV Waldstetten Erstplatzierter in der Herren Kreisliga C. Durch den ersten Platz erspielte sich die Mannschaft den direkten Wiederaufstieg in die Kreisliga B. Auf dem Bild hinten von links: Siegfried Aschenbrenner, Carsten Mucha, Ralph Herkommer und Steffen Hirner. Vorne von links: Timo Hegele und Dennis Knödler. Foto: Privat