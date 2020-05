Bastian Joas zur Normannia

Die Gmünder Normannia schärft die Offensive mit Neuzugang Bastian Joas weiter. Der 1,84 Meter große und 27 Jahre alte Stürmer wechselt von Calcio Echterdingen in den Gmünder Schwerzer. „Wenn er sein Können auf den Platz bringt, ist er einer der Topspieler der Liga“, ist der Sportliche Leiter des FCN, Stephan Fichter überzeugt.

In der Jugend spielte Bastian Joas beim VfB Stuttgart, danach drei Jahre für die Stuttgarter Kickers II in der Oberliga (63 Spiele/9 Tore), ein weiteres Jahr Oberliga beim SGV Freiberg (13 Spiele/2 Tore). Vom Neckar wechselte er an den Kocher und spielte in der Verbandsliga drei Jahre für die SF Schwäbisch Hall (58 Spiele/20 Tore) und wechselte 2017 zu Calcio Echterdingen, für die er aktuell 87 Spiele mit 28 Toren absolvierte.