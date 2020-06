Umsteigen: Remsbahn vier Tage gesperrt

Verkehr Brückenarbeiten am Bärenbach bei Plüderhausen – das bedeutet Schienersatzverkehr zwischen Schwäbisch Gmünd und Schorndorf.

Wie das Bahn-Unternehmen Go-Ahead in einer Pressemitteilung schreibt, muss die Strecke der Remsbahn zwischen Schorndorf und Schwäbisch Gmünd von Dienstag, 2., bis Freitag, 5. Juni voll gesperrt werden. Grund seien Brückenarbeiten am Überweg „Bärenbach“ in Plüderhausen. Es werde ein Schienenersatzverkehr angeboten: Busse.

Die Streckenabschnitte Stuttgart Hbf-Schorndorf sowie Schwäbisch Gmünd-Aalen/Crailsheim werden gemäß des aktuell gültigen Corona-Plus Fahrplanes bedient, so Go-Ahead.

Für die Stationen Schorndorf und Schwäbisch Gmünd werden nach Angaben des Unternehmens sogenannte Reisendenlenker als Ansprechpartner von Go-Ahead BW für Fahrgäste zur Verfügung stehen.

Die Reisezeiten zwischen Stuttgart und Aalen/Crailsheim verlängern sich durch die Baustelle zum Teil erheblich. Die Veränderungen im Einzelnen: