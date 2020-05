„Foodsharing“ statt Wegwerfen

Lebensmittel Jede Menge Tomaten, verschiedene Salate, säckeweise Kartoffeln und vieles mehr gab’s am Mittwoch im Gmünder Spitalhof. Dass das Gemüse dabei nicht mehr erste Wahl war, störte niemanden. Denn genau darum geht es beim „Foodsharing“, einer Initiative der mobilen Jugendarbeit Schwäbisch Gmünd. Anstatt Lebensmittel, welche nicht mehr frisch genug aussehen oder aus anderen Gründen nicht den Verkaufsstandards der Supermärkte entsprechen, einfach wegzuwerfen, werden sie beim „Foodsharing“ im Spitalhof kostenlos oder gegen eine kleine Spende an Bedürftige weitergegeben. Ziel der Initiative ist es, gegen die Lebensmittelverschwendung in Deutschland vorzugehen – laut dem Bundeszentrum für Ernährung landen hierzulande jährlich rund elf Millionen Tonnen an Lebensmitteln im Müll. Foto: Tom