Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

6.05 Uhr: Die Mögglinger Straße wird laut Stadt am Freitag, 29. Mai, gegen 8 Uhr freigegeben. In drei Monaten wurden die Linksabbiegespuren für die neuen Märkte (Lidl und Edeka) hergestellt und Leitungen fürs Nahwärme-Netz der GEO verlegt. Zusätzlich wurde ein neuer Radschutz-Streifen stadtauswärts angelegt.

6.04 Uhr: Und auch die Züge rollen in der kommenden Stunde pünktlich ab. Pendler kommen entspannt an ihr Ziel.

6.03 Uhr: Nun blicken wir auf die Straßen der Ostalb am Donnerstagmorgen: Keine Staus zu melden. Kommen Sie gut an Ihr Ziel.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Donnerstag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag und die Woche wichtig ist. Jessika Preuschoff begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.