Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

6.25 Uhr: Das Wetter bietet auf der Ostalb auch heute wenig Abwechslung zu den Vortagen. Es bleibt bei einer Mischung aus Sonne und Wolken bei Temperaturen von maximal 22 Grad. Fürs Pfingstwochenende hat Wetterblogger Tim Abramowski gute Nachrichten: Es soll überwiegend sonnig werden. Die Details gibt's im Video.

6.15 Uhr: Die Corona-Krise machte den schönsten Tag des Lebens für viele Paare zum Schlimmsten - viele Hochzeiten fielen ins Wasser. Nun gibt es neue Regelungen, doch diese sorgen für Verwirrung: 100 Personen oder doch nur 10 oder 20?

6.05 Uhr: Wie der SWR in einer Meldung berichtet, sollen erste Bäder ab 6. Juni wieder öffnen dürfen. Das teilte die Lenkungsgruppe der Landesregierung am Donnerstag in Stuttgart mit. Dies betreffe auch Badeseen mit Zugangskontrollen, Heil-, Hotel- und Thermalbäder sowie Saunen. Für Schwimmkurse und -unterricht sowie für Trainingseinheiten von Sportvereinen dürfen Schwimmbäder bereits ab 2. Juni wieder öffnen. Weiter heißt es, dass eine Wiedereröffnung unterschiedlicher Bäder strenge Hygienemaßnahmen voraussetze. Ein regulärer Badebetrieb werde in diesem Sommer nicht möglich sein, so der SWR.

6.03 Uhr: Auf Straßen und Schienen ist im Ostalbkreis zur aktuellen Stunde alles ruhig. Kommen Sie wie immer gut zur Arbeit!

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem wundervollen Freitag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag und die Woche wichtig ist. Jessika Preuschoff begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.