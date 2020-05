Erzieherin hat kein Corona

Schwäbisch Gmünd-Bargau. Der Test der Erzieherin der Kita St. Elisabeth in Bargau, die am Mittwoch über Symptome geklagt hatte, ist negativ. Dies bedeutet: Die Frau ist nicht mit Corona infiziert. Die drei Gruppen von St. Elisabeth, ein Teil des katholischen Kindergartens St. Elisabeth / St. Antonius, waren in den vergangenen Tagen zur Vorsicht geschlossen worden. Nach Pfingsten werden auch sie wieder zu den regulären Zeiten geöffnet sein, meldeten am Freitag Stadt und Träger.