Ruppertshofen: Großbrand in Sägewerk

Ruppertshofen. Wie die Polizei mitteilt gibt es einen Großbrand in Ruppertshofen an der Ulrichsmühle. Ein Polizeisprecher bestätigt: "Ein Sägewerk steht in Vollbrand". Betroffen seien die Lagerhallen des Sägewerkes. Die Einsatzkräfte sind vor Ort und versuchen ein Übergreifen des Feuers auf andere Gebäude zu verhindern. Bislang gibt es nach ersten Erkenntnissen keine Verletze.+++Wir aktualisieren die Meldung, sobald es weitere Informationen gibt. +++