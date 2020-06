Ulm: Brand im Fertighauscenter - Dachstuhl niedergebrannt

Ulm. In der Nacht auf Pfingstmontag, gegen 02.00 Uhr bemerkten aufmerksame Passanten einen Brand auf dem Gelände des Fertighauscenter in Ulm beim Messegelände. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der Dachstuhl bereits komplett in Flammen. Das Musterhaus war unbewohnt. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Brandes auf benachbarte Gebäude verhindern. Der Dachstuhl brannte komplett nieder. An dem Haus entstand ein Schaden von ca. 100 000 Euro. Die Ursache des Brandes ist bislang nicht bekannt. Die Untersuchungen hierzu durch Spezialisten der Polizei dauern noch an. Die Feuerwehr Ulm war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Um eine Übersicht zu erhalten überflog ein Polizeihubschrauber das Gelände.