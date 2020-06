Bargaus ältester Bürger ist tot

Schwäbisch Gmünd-Bargau. Seinen 102. Geburtstag konnte Alois Bulling am 10. September 2019 noch feiern – geistig rüstig bis zuletzt sang Bargaus ältester Bürger damals noch mit Gmünds Oberbürgermeister Richard Arnold Volkslieder und unterhielt sich mit ihm sogar auf Englisch über seine Zeit als Kriegsgefangener in Schottland. Nun ist Alois Bullinger im Alter von 102 Jahren verstorben und auf dem Friedhof bei der Jakobuskirche beigesetzt worden.

Bereits 1940 zur Wehrmacht eingezogen, konnte der 1931 dem TV Bargau beigetretene Alois Bulling nicht allzu lange Handball spielen. Nach Verwundung und Gefangenschaft kehrte er in sein Heimatdorf zurück. Der gelernte Zimmermann unterstützte den Turnverein in all den Jahren bei diversen Baumaßnahmen. Sein bescheidenes Auftreten brachte ihm viel Sympathie in der Gemeinde ein.