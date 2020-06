Erst viel Sonnenschein - abends wird es wolkiger

Der Dienstag wird ein freundlicher Tag. Es gibt insgesamt viel Sonnenschein, allerdings tauchen ab dem späten Nachmittag, beziehungsweise frühen Abend langsam mehr Wolken auf. Die Spitzenwerte liegen bei 20 bis 24, örtlich auch 25 Grad. 20 Grad werden es in Neresheim, 21 in Bopfingen, 22 in Ellwangen, 23 in Aalen. Rund um Schwäbisch Gmünd gibts die 24, örtlich auch 25 Grad. In der Nacht zu Dienstag ist es meist bewölkt. Es kühlt ab auf 12 bis 8 Grad. Am Mittwoch tagsüber sind einige Wolken unterwegs, die Sonne wird sich aber auch häufiger mal zeigen. Die Höchsttemperatur liegt bei sommerlichen 26 Grad. Der Donnerstag wird ein wechselhafter Tag. Die Werte gehen wieder etwas zurück, maximal 22 Grad. Am Freitag und Samstag kann es vereinzelt etwas regnen. Es wird noch etwas kühler.