Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

6.15 Uhr: Ein Blick aufs Wetter: Ein freundlicher Dienstag mit bis zu 25 Grad erwartet uns heute. Ab dem frühen Abend tauchen aber immer mehr Wolken auf. Wettermelder Tim Abromowski verrät in seinem neuen Video, wie es die nächsten Tage weiter geht.

6.02 Uhr: Achtung Bahnfahrer: Die Strecke der Remsbahn zwischen Schorndorf und Schwäbisch Gmünd muss von Dienstag, 2., bis Freitag, 5. Juni voll gesperrt werden. Grund seien Brückenarbeiten am Überweg „Bärenbach“ in Plüderhausen, teilt Go-Ahead mit. Es werde ein Schienenersatzverkehr angeboten.

Die Streckenabschnitte Stuttgart Hbf-Schorndorf sowie Schwäbisch Gmünd-Aalen/Crailsheim werden gemäß des aktuell gültigen Corona-Plus Fahrplanes bedient, so Go-Ahead.

Für die Stationen Schorndorf und Schwäbisch Gmünd werden nach Angaben des Unternehmens sogenannte Reisendenlenker als Ansprechpartner von Go-Ahead BW für Fahrgäste zur Verfügung stehen.

Die Reisezeiten zwischen Stuttgart und Aalen/Crailsheim verlängern sich durch die Baustelle zum Teil erheblich.

6 Uhr: Auf den Straßen in der Region kommen Sie an diesem Morgen gut durch. Bislang gibt es keine Staus oder Behinderungen, bis auf die üblichen Baustellen.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem ersten Dienstag im Juni. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag und die Woche wichtig ist. Janika Debler begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.