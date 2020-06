Am Mittwoch sind mehr Wolken unterwegs

Am Mittwoch wird es auf der Ostalb nicht mehr ganz so strahlend sonnig. Es sind deutlich mehr Wolken unterwegs – die Sonne wird sich aber auch öfters mal zeigen. Die Spitzenwerte liegen bei sommerlichen 22 bis 26 Grad. 22 Grad werden es in Neresheim, 23 in Bopfingen, 24 in Ellwangen, 25 in Aalen. Rund um Schwäbisch Gmünd gibt’s die 26 Grad. In der Nacht zu Donnerstag ist es erst lange trocken, in der zweiten Nachthälfte erreichen uns von Westen her erste Schauer. Die Tiefstwerte liegen bei 15 bis 11 Grad. Am Donnerstag tagsüber kann es immer wieder mal regnen, selbst kurze Gewitter sind nicht ganz ausgeschlossen. Die Höchsttemperatur liegt bei 23 Grad. Am Freitag fällt vereinzelt etwas Regen, maximal 17 Grad. Der erste Trend fürs Wochenende: Es kann immer wieder mal regnen, die Temperaturen liegen bei knapp unter 20 Grad.