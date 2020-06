Dachstuhl in Mögglingen brennt in der Nacht

Mögglingen. In der Nacht von Dienstags auf Mittwoch gegen 0.30 Uhr, kam es zu einem Dachstuhlbrand in der Steinstraße in Mögglingen. Wie die Polizei vermutet habe der Wohnungsinhaber die Zigarette nicht richtig ausgedrück, wodurch es zur Brandentwicklung kam. Der Sachschaden beläuft sich nach derzeitigen Erkenntnisse auf ca. 100.000 Euro. Glücklicherweise konnte sich der Wohnungsinhaber ins Freie retten, teilt die Polizei mit. Verletzte wurde niemand. Für die umliegenden Gebäude bestand keine Gefahr. Die Feuerwehren Heubach, Mögglingen und Böbingen waren mit elf Fahrzeugen und 60 Personen im Einsatz.