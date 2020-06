Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

6.35 Uhr: Am Mittwoch wird es auf der Ostalb nicht mehr ganz so strahlend sonnig. Es sind deutlich mehr Wolken unterwegs. Die Spitzenwerte liegen bei sommerlichen 22 bis 26 Grad. Mehr dazu weiß Wettermelder Tim Abramowski.

6.15 Uhr: Achtung Verkehrsteilnehmer: Auf der A7 Würzburg Richtung Ulm zwischen Rastplatz Heidenheimer Kohlplatten und und Heidenheim besteht die Gefahr durch Reifenteile auf der Fahrbahn.

6.10 Uhr: In Mögglingen ist in der Nacht ein Dachstuhl in Flammen gestanden. Wie die Polizei vermutet habe der Wohnungsinhaber die Zigarette nicht richtig ausgedrück, wodurch es zur Brandentwicklung kam. Verletzt wurde niemand.

6 Uhr: Auf den Straßen und Schienen ist es aktuell noch sehr ruhig. Bitte beachten Sie aber, dass noch bis zum 5. Juni die Bahnstrecke auf der Remsbahn zwischen Schwäbisch Gmünd und Schorndorf gesperrt ist. Es fährt ein Ersatzbus. Für mehr Infos, hier klicken.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Mittwoch. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag und die Woche wichtig ist. Janika Debler begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.