21-Jähriger mutmaßlicher Dieb festgenommen

Der Mann soll am Dienstag einen Discounter in Schorndorf überfallen haben.

Schorndorf. In der Göppinger Straße in Schorndorf wurde am Dienstag ein Discounter überfallen. Wie die Polizei mitteilt, betrat ein maskierter Mann kurz nach 20 Uhr das Geschäft und bedrohte mit einer Pistole eine Kassiererin. Diese kam den Forderungen des Täters nach und packte das Geld aus der Registrierkasse in eine vom Täter mitgeführten Tasche. Danach flüchtete der Räuber zu Fuß. Die unmittelbar daraufhin verständigte Polizei konnte kurze Zeit danach unweit des Tatorts einen 21-jährigen Tatverdächtigen festnehmen.

Ein konkreter Zeugenhinweis führte die Beamten auf die Spur des geflüchteten Täters. Den erbeuteten vierstelligen Bargeldbetrag als auch die Tatwaffe und weitere Beweismittel wurden sichergestellt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde der deutsche Tatverdächtige noch am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ, wie die Polizei weiter mitteilt. Der 21-Jährige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

Die Ermittlungen zum Vorfall dauern an.