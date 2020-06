Altenheim Haubenwasen evakuiert

Alfdorf. Im Altenheim am Haubenwasen geriet am Mittwoch kurz vor 13 Uhr ein Wäschetrockner vermutlich aufgrund eines technischen Defekts in Brand. Mitarbeiter versuchten zunächst, den Trockner selbst zu löschen, was ihnen allerdings nicht gelang. Die Feuerwehren Alfdorf und Pfahlbronn kamen mit insgesamt 25 Einsatzkräften vor Ort und löschten den Brand. Da der Rauch teilweise in das Wohngebäude gelangte, evakuierte die Feuerwehr alle Bewohner der Seniorenunterkunft. Insgesamt 68 Menschen, darunter auch Angestellte, wurden durch das DRK, das mit 31 Mitarbeitern vor Ort war, untersucht. Das Ergebnis: Niemand war verletzt worden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 15 000 Euro geschätzt.