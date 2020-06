Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

7.10 Uhr: Die Notfallzentren in Aalen und Gmünd werden abgebaut. Bis Ende dieser Woche soll das Ärztliche Notfallzentrum in der Gmünder Großsporthalle komplett abgebaut sein. In Aalen wurde diese Woche gestartet. Die Einrichtung wird eingelagert, sodass diese bei Bedarf wieder verwendet werden könnte.

6.45 Uhr: Gute Nachrichten in Sachen Corona im Ostalbkreis: Gestern meldete das Landratsamt keine neuen Fälle. Den Verlauf sehen Sie in unserem Diagramm.

6.30 Uhr: Eine dicke Rauchwolke war gestern am südlichen Himmel im Gmünder Raum zu sehen. Grund war ein Brand in Süßen im Kreis Göppingen. 30 Autos und 500 Holzpaletten sind dort am Mittwochabend in Flammen aufgegangen.

6.25 Uhr: Die sommerlichen Temperaturen verabschieden sich wieder. Eine erste Kostprobe gab es gestern. An diesem Donnerstag sind teils kräftige Schauer unterwegs, vereinzelt kann es auch gewittern. Mehr dazu und wie es weiter geht, weiß Wettermelder Tim Abramowski.

6.12 Uhr: Einsatzkräfte haben am Mittwochabend offenbar beim Küchenechellenweg in Heubach einen Wanderer tot aufgefunden. Das bestätigte der Polizeiführer vom Dienst auf Anfrage dieser Zeitung.

6.05 Uhr: Noch immer und bis voraussichtlich diesen Freitag fährt zwischen Schwäbisch Gmünd und Schorndorf ein Schienenersatzbus. So erleben Pendler das Umsteigen auf der Remsbahn.

6.02 Uhr: Auf den Straßen in der Region ist es ruhig an diesem Morgen. Kommen Sie gut ans Ziel!

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Donnerstag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag und die Woche wichtig ist. Janika Debler begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.