Mordfall Gerabronn: Verurteilter tot in Zelle gefunden

Schwäbisch Hall. In der Justizvollzugsanstalt (JVA) Schwäbisch Hall ist ein Mann tot in seiner Zelle gefunden worden. Das meldet der SWR. Der 48-Jährige war zuvor in einem Mordprozess schuldig gesprochen worden.



Der Mann sei bereits am Montag leblos im Gefängnis Schwäbisch Hall vorgefunden worden, teilt der SWR mit. Wie ein Richter des Landgerichts Ellwangen auf SWR-Anfrage bestätigte, hat der Mann Suizid begangen.

Das Landgericht Ellwangen hat den 48-jährigen Angeklagten Ende Mai zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt.

