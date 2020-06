Falschfahrer auf B 29 - Hinweise gesucht

Lorch-Waldhausen/Plüderhausen. Auf der B29 war am Donnerstagvormitttag ein Falschfahrer unterwegs. Wie die Polizei mitteilt, kam es gegen 9 Uhr zur Gefährdung von mehreren Verkehrsteilnehmern. Der Fahrer des silbernen SUVs fuhr über die Abfahrt bei Lorch-Waldhausen entgegengesetzt auf die Richtungsfahrbahn Aalen in Richtung Stuttgart auf. Mehrere Verkehrsteilnehmer mussten in der Folge ausweichen, um Unfälle zu verhindern.

Bei Plüderhausen verließ der unbekannte Fahrer schließlich die B29 wieder. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd hat die Ermittlungen übernommen und bittet um weitere Hinweise auf den silbernen SUV. Zudem werden unter Telefon (07171) 3580 gefährdete Verkehrsteilnehmer gebeten, sich zu melden.