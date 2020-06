Baklava für die Bewohner des Pflegeheims

Spende Der gemeinnützige Verein „Harmonie Kulturzentrum“ wurde 2014 mit den Zielen der kulturellen Bildung für Kinder und Jugendliche, Verbesserung des Dialoges und Abbau von Vorurteilen zwischen verschiedenen Bevölkerungsschichten und Kulturen gegründet. Im Rahmen der Feier des Zuckerfestes haben fleißige Bäckerinnen des Vereins die traditionelle Süßspeise Baklava gebacken. Da es derzeit die Situation nicht erlaubt, sich wie gewohnt besuchen zu können, haben Selahattin Can, Pressesprecher des Vereins, und Vorsitzender Mustafa Can im Besonderen an die Pflegeheimbewohner gedacht und Baklava im Spital zum Heiligen Geist vorbeigebracht. Foto: privat