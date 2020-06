„Harmonie Kulturzentrum“ dankt

Corona Der Verein „Harmonie Kulturzentrum“, der seit 2014 unter dem Motto „Kulturen kennen und pflegen“ firmiert, hat die Mitarbeiter des Stauferklinikums in diesen schwierigen Zeiten nicht vergessen. Die Schüler des Kulturzentrums bereiteten ein großes Dankeschön-Poster vor und die Mitglieder sponserten türkisches Gebäck für das Krankenhauspersonal. Vorsitzender Mustafa Can überreichte dies an Christopher Franken. Foto: privat