Enkeltrick in Lorch: Senior um 12.000 Euro betrogen

Lorch. Mehrfach erhielt ein 87-Jähriger am Dienstag, 2. Juni, Anrufe von Telefonbetrügern. Das meldet die Polizei. Eine Anruferin gab sich als die Freundin seines Enkelsohnes aus und täuschte vor, dass dessen Enkel eine Wohnung für 65.000 Euro kaufen wolle und hierfür eine Anzahlung von 12.000 Euro benötige. Um ihm den Kauf der Wohnung zu ermöglichen, ließ sich der Senior am Dienstagvormittag mit einem von den Betrügern organisierten Taxi zur Bank fahren und hob das Bargeld ab. Laut Polizeiinformationen übergab er das Geld um kurz vor 11 Uhr an der Ecke Uhlandstraße/Barbarossastraße einer fremden Frau. Diese entfernte sich nach der Übergabe in Richtung der Hohenstaufenstraße.

Personenbeschreibung

Sie wird als etwa 30 Jahre, 1,60 Meter groß und mit normaler Statur beschrieben. Sie hatte etwa schulterlange blonde Haare und war mit einem weißen Pulli bekleidet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter Telefon 07151/9500 um weitere Hinweise auf die Frau. Eventuell fiel sie am Dienstagvormittag im dortigen Wohngebiet auf. Ebenfalls werden Hinweise auf Fahrzeuge mit auswärtigen Kennzeichen im dortigen Bereich gesucht.

Tipps von der Polizei gegen den Enkeltrick: