Brandursache im Bereich der Elektrik

Großbrand Gutachter der Versicherung ermitteln in der Ulrichsmühle nach dem Ausschlussverfahren. Extremer Zerstörungsgrad.

Ruppertshofen-Ulrichsmühle. „Es ging nur im Ausschlussverfahren“, sagt Polizeisprecher Holger Bienert. Was übersetzt bedeutet: Weil kein Hinweis auf irgend eine andere Ursache gefunden wurde, als an diesem Freitag der Versicherungsgutachter die Brandruinen im Sägewerk Ulrichsmühle untersuchte, gehe man davon aus, dass die Brandursache „mit sehr großer Wahrscheinlichkeit im Bereich der Elektroinstallationen liegt“. Bekannt sei, dass es im dem Bereich, in dem das Feuer ausbrach, Fotovoltaik und Wechselrichter gegeben habe. Der extreme Zerstörungsgrad des Feuers erschwere Suche nach den Ursachen.

Bislang gebe es in Sachen Fischsterben ebenfalls keine Hinweise auf eine andere Ursache. Deshalb gehe man derzeit davon aus, dass die Mischung aus Löschwasser, darin befindlichen Betriebsmitteln und Imprägniermitteln aus Gebinden, die der extremen Brandhitze nicht standhalten konnten, ursächlich sein könnte.