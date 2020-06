Panorama-Museum wieder offen

Kunst Die Wiedereröffnung des Panorama-Museums von Hans Kloss in der Grät am Marktplatz 7 verlief erfolgreich. Petra Zwerina und Carl Bächtold verzeichneten rund 50 Besucher. Das Staufersagapanorama-Rundbild und das Epos Stadtgeschichte in Bildern kann auch in den folgenden Wochen jeweils am Samstag und am Sonntag von 13 bis 17 Uhr besichtigt werden. Der Eintritt ist kostenfrei. Führungen sind bei Lockerung der Corona-Vorgaben voraussichtlich ab Juli wieder möglich. Informationen dazu gibt es im i-Punkt am Gmünder Marktplatz, Telefon (07171) 6034250, sowie im Museum unter Telefon 0171-3257195. Foto: privat