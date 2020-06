Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

7.30 Uhr: Achtung Autofahrer: Die Verkehrszentrale meldet einen Falschfahrer auf der B 29 zwischen Mögglingen Ost und Böbingen.

7.15 Uhr: Die Macher und Fans geben sich nicht geschlagen: Trotz Corona, so ganz ohne Ipfmess geht es in Bopfingen eben einfach nicht. Weil das größte Volksfest der Region in diesem Jahr nicht so steigen kann, wie gewohnt, haben sich die Macher im Rathaus und andere Ipfmess-Fans allerhand einfallen lassen, um trotzdem einen Hauch von Mess-Gefühl zu schaffen. Feuerwerk, Gottesdienst, Messherz und mehr sind bereits fix. Und auch das Messbier: 20 000 Liter hat das Brauhaus Wallerstein gebraut und in 40 000 Flaschen abgefüllt.

7 Uhr: Zeigt sich die Sonne heute auf der Ostalb? Wohl eher nicht. Laut unserem Wetterblogger Tim Abramowski wird der Dienstag nämlich ein wechselhafter Tag. Es kann immer wieder mal regnen bei maximal 14 bis 18 Grad. 14 Grad werden es heute in Neresheim, 15 in Bopfingen, 16 in Ellwangen und 17 in Aalen. Rund um Schwäbisch Gmünd gibt's die 18 Grad. In der Nacht zu Mittwoch wird weiter Regen fallen. Es kühlt ab auf 12 bis 9 Grad. Die weiteren Aussichten hat Wettermann Abramowski in seinem Wettervideo zusammengefasst.

6.45 Uhr: Seine Kandidatur hatte er bereits im November angekündigt. Mustafa Al-Ammar ist der zweite Christdemokrat, der sich für Barthles Bundestagsmandat interessiert. Der 42-Jährige ist Integrationsbeauftragter der Kreis-CDU. Ende vergangener Woche hatte der Chefarzt der Chirurgie am Stauferklinikum, Dr. Jens Meyer, sein Interesse bekundet.

6.20 Uhr: Das Leben muss ja weitergehen, sagt sich der Gmünder Komponist und Pianist Mick Baumeister. Corona hat ihm einen deutlichen Strich durch die Rechnung gemacht. Seit Beginn der Corona-Pandemie sitzt er gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Ulrike Schwebel in diesem Urlaubsland fest. Wie es dem Paar geht und wie sie ihre Zeit bis zur Rückkehr verbringen.

6.11 Uhr: Die Bahn meldet keine Verspätungen oder Zugausfälle.

6.03 Uhr: Auf den Straßen im Ostalbkreis ist es an diesem Morgen noch ruhig. Fahren Sie dennoch vorsichtig und kommen Sie gut an Ihr Ziel.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Dienstag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag wichtig ist. Andrea Trajanoska begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.