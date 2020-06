Ein wolkenreicher Mittwoch

Am Mittwoch sind auf der Ostalb wieder viele Wolken unterwegs, dazu kann es auch immer wieder mal regnen. Die Spitzenwerte liegen bei 14 bis 17 Grad. 14 Grad werden es in Neresheim, 15 in Bopfingen und Ellwangen, 16 in Aalen. Rund um Schwäbisch Gmünd gibts die 17 Grad. In der Nacht zu Donnerstag fällt etwas Regen. Die Tiefstwerte liegen bei 12 bis 9 Grad. Das Wetter am Feiertag wird zweigeteilt. Erst ist es noch wolkenverhangen und ganz vereinzelt kann es etwas regnen. Im weiteren Tagesverlauf wird es immer sonniger. Die Höchsttemperatur liegt um 20 Grad. Deutlich wärmer wird es am Freitag - maximal 26, örtlich auch 27 Grad. Es gibt eine freundliche Mischung aus Sonne und Wolken. Am Samstag ist es erst noch länger freundlich, ab dem späten Nachmittag sind lokal Gewitter möglich. Wie immer wird es aber nicht jeden erwischen. Es bleibt dazu sommerlich warm.