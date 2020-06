Digitale Medien oder Print: Jetzt mitmachen bei unserer Umfrage

Aalen. Wer Informationen sucht, wird fündig, egal auf welchen Kanälen. Ob in der gedruckten Zeitung, als E-Paper, auf Onlineplattformen oder über Newsletter-Dienste - jeder bevorzugt ein anderes Medium, um auf dem Laufenden zu sein. Wir haben die aktuelle Projektarbeit unseres Studenten Michael Neukirch zum Anlass genommen, herauszufinden, auf welchen Plattformen unsere jungen Leserinnen und Lesern nach Informationen suchen und welche Themen sie dabei am meisten interessiert. Michael Neukirch studiert Marketing Management im zweiten Semester an der Dualen Hochschule in Heidenheim. Ein Teil seiner Projektarbeit ist eine Leser-Umfrage, bei der Sie uns als Leserin und Leser mitteilen können, auf welchen Kanälen Sie unterwegs sind und zu welchen Themen Sie gerne mehr lesen würden. Sie unterstützen damit auch unseren Studenten bei seiner Projektarbeit. Teilnehmen können Sie über den folgenden Link, der Sie zur Umfrage führt: https://www.umfrageonline.com/s/6a0dfa6