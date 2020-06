Ein freundlicher Freitag

Am Freitag gibt es eine freundliche Mischung aus Sonne und Wolken bei sommerlichen 22 bis 26 Grad. 22 Grad werden es in Neresheim, 23 in Bopfingen, 24 in Ellwangen, 25 in Aalen. Rund um Schwäbisch Gmünd gibt’s die 26 Grad. Bei längerem Sonnenschein ohne Wolken, kann es sogar noch ein bisschen wärmer werden. Am Samstag ist es erst noch lange freundlich. Ab dem späten Nachmittag beziehungsweise frühen Abend sind örtlich aber teils kräftige Gewitter möglich, die von Osten her kommen. Wie immer wird es aber längst nicht jeden erwischen. Am Sonntag wird es schon wieder wechselhafter, dazu gehen auch die Temperaturen zurück. In der kommenden Woche wechseln sich Sonne und Wolken ab. In teils schwüler Luft sind jederzeit Schauer und Gewitter möglich. Ein beständiges Hochdruckgebiet ist nicht in Sicht.