Feuer an Hausfassade

Rehnenhof/Wetzgau. Ein unmittelbar an einer Hausfassade aufgeschichteter Brennholzstapel war am Mittwochmorgen gegen 7 Uhr in Brand geraten, teilt die Polizei mit. Zeugen hatten in der Straße An der Oberen Halde bei der Vorbeifahrt von der B 298 aus den Brand bemerkt. Sie begaben sich dorthin und konnten das Feuer bis zum Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr mit einem Gartenschlauch löschen. Eine im Wohnhaus schlafende Person wurde rechtzeitig gewarnt, sodass der Mann unverletzt blieb. Durch den Brand wurde die Hausfassade geschwärzt sowie zwei Fenster mit Rollläden beschädigt.

Hier beläuft sich der Sachschaden laut Polizei auf ca. 10.000 Euro. Die zum Löscheinsatz ausgerückte Feuerwehr war mit 39 Mann vor Ort. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Zeugenhinweise zum Vorfall nimmt die Polizei in Schwäbisch Gmünd unter Tel. (07171) 3580 entgegen.