Mann im Ausnahmezustand beißt drei Polizisten

Schwäbisch Gmünd. Anwohner der Bismarckstraße riefen am Sonntagabend gegen 19 Uhr die Polizei um Hilfe, da ein Nachbar lautstark herumschrie. Als der 40-Jährige den Beamten die Türe öffnete, war er sofort aggressiv. Da sich der Mann, laut Informationen der Polizei, offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, sollte er in ärztliche Behandlung gebracht werden. Dagegen wehrte er sich heftig, sodass er von den Polizeibeamten zu Boden gebracht werden musste. Hierbei schlug der 40-Jährige nach den Polizisten und biss drei von ihnen in die Hand, wodurch alle leichte Verletzungen davontrugen. Der Mann wurde schließlich in eine Fachklinik gebracht.