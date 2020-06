Drei Leichtverletzte und 20.000 Euro Schaden

Durlangen. Drei Leichtverletzte und ein Sachschaden von rund 20.000 Euro sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Montagnachmittag in der Rehnenmühlestraße (K3256) ereignete. Laut Informationen der Polizei geriet ein 65 Jahre alter Fahrer eines Hummers gegen 15.50 Uhr in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrspur, wo er mit dem Mazda eines 52-Jährigen zusammenstieß. Er und seine gleichaltrige Beifahrerin wurden wie der Verursacher vom Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Fahrzeuge wurden abgeschleppt.