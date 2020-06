Spätestens am Nachmittag wird es erneut nass

Der Mittwoch startet auf der Ostalb trocken und teilweise zeigt sich auch mal die Sonne. Ab Mittag, beziehungsweise dem frühen Nachmittag wird es erneut ungemütlich. Von Südwesten her tauchen neue Regenwolken auf, selbst kurze Gewitter sind nicht ganz ausgeschlossen. Die Spitzenwerte liegen bei 19 bis 23 Grad. 19 Grad werden es in Neresheim, 20 in Bopfingen, 21 in Ellwangen, 22 in Aalen. Rund um Schwäbisch Gmünd gibts die 23 Grad. In der Nacht zu Donnerstag fällt weiterhin Regen. Die Tiefstwerte liegen bei 14 bis 11 Grad. Am Donnerstag kann es immer wieder mal regnen. Es gibt aber auch längere trockene Phasen - ab und zu kommt dann auch die Sonne zum Vorschein. Die Höchsttemperatur liegt bei 22 Grad. Am Freitag wird es insgesamt etwas freundlicher, maximal 22 Grad.