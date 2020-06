Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

7.14 Uhr: Es wurde eine neue Verordnung zur Quarantäne bei der Einreise nach Baden-Württemberg veröffentlicht. Wer aus einem anderen Staat nach Baden-Württemberg einreist, muss künftig nicht mehr grundsätzlich in Quarantäne, heißt es in einem Schreiben des Ministeriums für Soziales und Integration Baden-Württemberg. Entscheidend ist dabei der Aufenthalt in einem auf Basis des Robert-Koch-Instituts ausgewiesenen Risikogebiet. Eine regelmäßig aktualisierte Liste der Risikogebiete finden Reisende auf der Website des Sozialministeriums.

6.54 Uhr: In Crailsheim stürzte am Dienstag ein 45-jähriger Mäharbeiter auf einem Grünstreifen zwischen der B290 und der Fußgängerbrücke kurz vor der Nordwestumgehung fünf Meter in die Tiefe.Laut Polizeiinformationen rutschte der Mäharbeiter auf dem frisch gemähten, nassen Gras aus und stürzte dann fünf Meter den abfallenden Hang hinunter. Am Fuße des Hangs blieb der Mann schwer verletzt im Gleisbett liegen. Eine Zeugin hörte die Hilferufe des Mannes und verständigte dessen Kollegen, sowie die Rettungsdienste. Die Feuerwehr Crailsheim war vor Ort im Einsatz um den Mann aus seiner Notlage zu befreien. Der Zugverkehr wurde vorübergehen eingestellt. Der schwer verletzte Mann wurde von Rettungskräften in eine Klinik gebracht.

6.39 Uhr: Auf einer gemeinsamen Pressekonferenz stellt die Bundesregierung am Dienstag, die neue Corona-Warn-App vor. Nach langen Vorbereitungen geht die offizielle deutsche Warn-App für den Kampf gegen das Coronavirus an den Start. In den App-Stores steht die Anwendung bereits seit der Nacht zum 16. Juni zu Verfügung. Würden Sie die neue Corona-Warn-App nutzen? Machen Sie mit bei unserer Umfrage.

6.26 Uhr: Unterkochener wollen eine Ortsumfahrung. Zwischen Aalen und Heidenheim soll kräftig in die Mobilität investiert werden. Ein besserer Bahntakt, Straßenausbau, Radwege. Doch einigen Bürgern liegen die daraus resultierenden Nachteile auch schwer im Magen. Das große Ziel ist“, beginnt Landrat Klaus Pavel, „dass wir den Wirtschaftsraum, der hohe Entwicklungschancen hat, weiter entwickeln.“ Denn allein in den vergangenen 25 Jahren sei der Ostalbkreis zu einem Innovationsraum geworden.

6.19 Uhr: Auch wenn es heute Morgen noch trocken ist, nehmen Sie am Besten Ihren Regenschirm mit, denn

spätestens am Nachmittag wird es nass. Von Südwesten her tauchen neue Regenwolken auf, selbst kurze Gewitter sind nicht ganz ausgeschlossen. Tim Abramowksi mit den Wetteraussichten.

6.06 Uhr: Gute Nachrichten für alle Zugpendler: Die Deutsche Bahn meldet aktuell für die nächste Stunde keine Verspätungen im Schienenverkehr auf der Ostalb.

6.03 Uhr: Auf den Straßen im Ostalbkreis ist es an diesem Morgen noch ruhig. Sie müssen derzeit mit keinen größeren Verzögerungen durch Stau rechnen. Fahren Sie vorsichtig und kommen Sie gut an Ihr Ziel.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Mittwoch. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag und die Woche wichtig ist. Jana Thiele begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.