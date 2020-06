Unfallflüchtiger hinterlässt 4000 Euro Schaden

Schwäbisch Gmünd. Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker verursachte am Dienstag einen Sachschaden von rund 4000 Euro, als er zwischen 17 Uhr und 18 Uhr einen Pkw Audi beschädigte, der in dieser Zeit auf dem Parkplatz eines Elektromarktes in der Straße Klosterberg abgestellt war. Laut Polizeiinformationen bemerkte der Besitzer des Pkws die Beschädigungen erst zu Hause. An dem beschädigten Fahrzeug konnten rote Lackspuren festgestellt werden. Hinweise auf den Verursacher bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.