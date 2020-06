Lindenfarb erneut insolvent

Aalen

Die Produktion wurde bereits in der vergangenen Woche vorübergehend eingestellt, nun ist klar: Der Aalener Textilveredler Lindenfarb ist zum dritten Mal innerhalb weniger Jahre insolvent. Das Unternehmen hat beim Amtsgericht Aalen einen Antrag auf ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung gestellt. Lindenfarb wurde erst Anfang des Jahres von Mattes & Ammann übernommen. Der Aalener Traditionsfirma wurde wohl vor allem die Krise in der Automobilindustrie zum Verhängnis. Weiteres in Kürze.