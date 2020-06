Handy-Tickets im Verkehrsverbund OstalbMobil 

Ostalbkreis. Für den gesamten Ostalbkreis können Fahrgäste nun Tickets digital und kontaktlos sowohl über die App DB Navigator als auch online über bahn.de buchen. Das meldet die Deutsche Bahn in einer Pressemitteilung. Ab sofort können Kunden Einzeltickets und TagesTickets für bis zu fünf Personen im DB Navigator erwerben, heißt es weiter. Auf bahn.de sind TagesTickets verfügbar. Über die Reiseauskunft in der App werden durch die Eingabe von Start und Ziel die entsprechenden Fahrkarten von OstalbMobil angezeigt. Das gesamte Ticketangebot ist in der App auch über den Menüpunkt „Verbundtickets“ aufrufbar.„Durch die Einbindung von OstalbMobil in den DB Navigator und auf bahn.de ist die Lücke im mobilen Ticketkauf geschlossen. Durch die Kooperation mit der DB können wir nun unseren Kunden flächendeckend im ganzen Ostalbkreis und auch darüber hinaus eine komfortable, sichere und bewährte digitale Vertriebsform anbieten“, so Paul-Gerhard Maier, Geschäftsführer von OstalbMobil.

Mit dem Verkehrsverbund OstalbMobil sind bereits Tickets für 39 Verkehrsverbünde im DB Navigator verfügbar. Eine Übersicht der integrierten Verkehrsverbünde findet sich unter www.bahn.de/verbund.