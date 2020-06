Falsche Polizisten ergaunern in Gmünd rund 30.000 Euro von Seniorin

Schwäbisch Gmünd. Im Verlauf des Dienstags erhielten mitunter zahlreiche Haushalte in Schwäbisch Gmünd Anrufe von Betrügern, die sich fälschlicher Weise als Polizisten ausgeben. Auch eine 80 Jahre alte Frau erhielt einen solchen Anruf und fiel letztlich aufgrund ihrer Gutgläubigkeit auf die Betrugsmasche herein. Der Betrüger gab sich am Telefon wie üblich als Polizist aus, mit dem Hinweis, dass in der Nachbarschaft eingebrochen worden sei. Die Frau müsse nun ihr Bargeld sowie Wertsachen in Sicherheit bringen, da auch ihre Wohnung im Visier der Einbrecher wäre. Die Seniorin folgte schließlich den Anweisungen und hinterlegte am Dienstagnachmittag vereinbarungsgemäß in der Rektor-Klaus-Straße Schmuck, Bargeld und weitere Wertsachen, deren Wert sich auf 25-30.000 Euro beläuft. Die Wertsachen wurden von den Betrügern zwischen 16 Uhr und 18 Uhr abgeholt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter Telefon (07151)9500 um Hinweise, ob im genannten Zeitraum Personen oder Fahrzeuge mit auswärtigen Kennzeichen in und um die Rektor-Klaus-Straße auffielen.

Tipps der Polizei: