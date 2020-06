Linksjugend „Ein-Euro-Ticket einführen!“

Aalen. Die Linksjugend [‘solid] Ostalb hat vorm Landratsamt am Dienstag für den öffentlichen Nahverkehr demonstriert. „Das Ein-Euro-Ticket muss generell und nicht nur am Wochenende eingeführt werden, außerdem muss der ÖPNV attraktiver und effektiver gestaltet werden. Um Jugendliche in der Region zu halten braucht es eine bessere Taktung und vor allem ein funktionierendes Nachtbussystem“, so Kreissprecher Arnad Kajtezovic.