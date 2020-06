Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

7.40 Uhr: Der IRE Aalen (8.02 Uhr) über Schwäbisch Gmünd (8.16 Uhr) in Richtung Stuttgart verspätet sich aktuell um 14 Minuten.



7.34 Uhr: Aalen will smart werden, die Digitalisierung vorantreiben – das ist nichts Neues. Was neu ist: Die Kocherstadt macht gemeinsame Sache mit Heidenheim. Fünf Maßnahmen wollen die Kommunen unter dem Motto „#AA-HDHGemeinsamDigital“ voranbringen.

7.21 Uhr: Seit gestern können Badegäste wieder das Hirschbachbad besuchen. Die Badegäste und das Personal werden dabei jedoch mit einigen coronabedingten Neuerungen konfrontiert. Zur Wiederaufnahme des Badebetriebs mussten die Stadtwerke einige Sicherheitsmaßnahmen treffen. „Wir haben dem Gesundheitsamt unser Konzept vorgelegt, das hat uns grünes Licht gegeben“, sagt Igor Dimitrijoski, Pressesprecher der Aalener Stadtwerke. Die Kapazität beschränke sich demnach auf 400 Gäste.

7.09 Uhr: "Vieles ist jetzt wieder erlaubt, nicht alles, was geht, muss auch zum Äußersten ausgereizt werden. Mehr denn je kommt es darauf an, Verantwortung für sich und seine Nächsten aber auch für die Gemeinschaft zu übernehmen", sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann der Deutschen Presse-Agentur am Mittwochabend. Ebenfalls ruft Kretschmann dazu auf die Corona-Warn-App herunterzuladen.

6.52 Uhr: Hat jemand was gesehen? Unbekannte haben bereits am Freitag, 5. Juni, auf eine Wand der Mühlbachhalle in Röhlingen Buchstaben und Zeichen mit schwarzer Farbe aufgesprüht und einen Schaden von ca. 5000 Euro verursacht. Hinweise auf die Verursacher bitte an die Polizei in Ellwangen, Tel. 07961/9300.

6.44 Uhr: Großveranstaltungen sollen nach dem Willen mehrerer Bundesländer offenbar noch länger verboten bleiben. Das sieht ein Beschlussentwurf für das Treffen von Kanzlerin Merkel mit den Ministerpräsidenten zur Coronalage vor. Welche Veranstaktungen das betrifft, lesen Sie im Artikel.

6.34 Uhr: Der Automobilzulieferer Bosch AS setzt seinen Sparkurs fort. Wie am Mittwochabend bekannt wurde, will der Lenkungshersteller auch am Standort Bietigheim Stellen streichen und ins Ausland verlagern. Bosch AS will dort sowohl die Montage von Steuerungen und Motoren für Elektrolenkungen als auch die Fertigung für die Nachserienversorgung für Elektrolenkungen und Ventile einstellen und an andere europäische Standorte verlagern.

6.19 Uhr: Der Donnerstag wird ein leicht wechselhafter Tag. Vereinzelt kann es auf der Ostalb noch etwas regnen. Es gibt aber auch längere trockene Phasen und teilweise zeigt sich dann auch mal die Sonne. Die Spitzenwerte liegen bei 19 bis 23 Grad. Tim Abramowski mit dem ersten Trend zum Wochenende.

6.09 Uhr: Gute Nachrichten für alle Zugpendler. Die Züge im Ostalbkreis fahren in der nächsten Stunde alle pünktlich ab.

6.04 Uhr: Auf den Straßen im Ostalbkreis ist es heute Morgen noch ruhig. Sie müssen mit keinen Behinderungen im Straßenverkehr rechnen.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Donnerstag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag und die Woche wichtig ist. Jana Thiele begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.