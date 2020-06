Freilaufender Hund beißt Rehbock und Hasen tot

Heubach-Lautern. Am Donnerstagmorgen wurde gegen 8.15 Uhr im Bereich Rosensteinstraße Ölmühle-Lappertal ein kleiner verletzter Rehbock aufgefunden, der vermutlich durch einen freilaufenden Hund gebissen wurde. Das berichtet die Polizei. Der verletzte Rehbock musste durch den Jagdpächter von seinem Leiden erlöst werden. Ein Hasenstall, der im Garten eines Grundstückes in der Bischof-Lipp-Straße aufgestellt war, wurde am Mittwoch zwischen 17.30 Uhr und 20 Uhr vermutlich ebenfalls durch einen Hund beschädigt und eingedrückt und anschließend ein Hase totgebissen. Der Polizeiposten Heubach bittet Zeugen, denen ein freilaufender Hund aufgefallen ist, sich unter Tel. (07173)8776 zu melden.