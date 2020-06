Heuernte wie vor hundert Jahren

Tradition „Auf zom Heumäha, s´wird schee Wetter“ sagten sich Heinz Oesterle und Heiderose Junginger und machten sich wie ihre Eltern vor 100 Jahren mit authentischer Ausrüstung auf den Weg zur Wiese in Waldhausen: mit Sense, Rechen, Wetzstein, Gabel und Vesperkorb mit Steingutflasche, die zur Kühlung ins frische Gras gestellt wird, Brot und Rauchfleisch. Sie erinnerten sich an die anschauliche Veranstaltung des letzten Jahres „Waldhausen vor hundert Jahren“ mit dem „Runden Kultur Tisch Lorch“ zur Remstal-Gartenschau – wegender Corona-Pandemie in diesem Jahr ohne Zuschauer. Foto: privat