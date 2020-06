Reuter zuständig für Familie und Soziales

Schwäbisch Gmünd. Der Gmünder Gemeinderat wählte in seiner Sitzung am vergangenen Mittwoch Hans-Peter Reuter zum neuen Leiter des Amts für Familie und Soziales der Stadt Schwäbisch Gmünd. Er folgt damit dem bisherigen Stelleninhaber Dieter Lehmann, der im Mai diesen Jahres in den Ruhestand wechselte.

Der 1963 geborene Hans-Peter Reuter ist im Gmünder Sozialbereich seit langem kein Unbekannter. Er startete im Gmünder Rathaus im Juni 1987 im damaligen Liegenschaftsamt und wechselte im Juli 1992 in das Amt für Familie und Soziales, speziell zu den inhaltlichen Schwerpunkten Wohnen und Hilfe und Unterstützung für Wohnsitzlose.

Hans-Peter Reuter ist in Schwäbisch Gmünd in zahlreichen Vereinen ehrenamtlich aktiv und begleitete im Sozialamt viele Hilfsprojekte und Unterstützungsangebote – zuletzt die Corona-Hilfsaktion „Gmünd hilft“.

Seit dem Ausscheiden des bisherigen Amtsleiters Dieter Lehmann führte Hans-Peter Reuter das Sozialmt bereits kommissarisch. Dem Vernehmen nach standen mehrere Bewerber in der Endauswahl, die, wie bei solchen Entscheidungen üblich, hinter verschlossenen Türen ablief.