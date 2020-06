Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

6.30 Uhr: Für den motorisierten Verkehr sowohl in der Anton-Huber-Straße als auch im Stadionweg gilt künftig Tempo 30. Das hat der städtische Kultur-, Bildungs- und Finanzausschuss in seiner jüngsten Sitzung mit deutlicher Mehrheit beschlossen. Den Grünen ging die Geschwindigkeitsbegrenzung in der Anton-Huber-Straße nicht weit genug. Für die Grünen beantragte Thomas Battran eine Reduzierung auf Tempo 20. Doch schließlich einigte man sich auf einen Vorschlag des CDU-Fraktionschefs Thomas Wagenblast: auch in der Anton-Huber-Straße zunächst Tempo 30 einzuführen.

6.19 Uhr: Heute wird das Wetter auf der Ostalb recht freundlich. Es wechseln sich Sonne und teils dichte Wolken ab. Ganz vereinzelt kann es auch noch etwas regnen. Die Spitzenwerte liegen bei maximal 19 bis 23 Grad. Wie das Wetter am Wochenende wird, weiß Tim Abramowski.

6.07 Uhr: Ein Blick auf die Straßen auf und rund um die Ostalb am Freitag: Aktuell werden keine Staus oder Verkehrsbehinderungen gemeldet.

6.03 Uhr: Gute Nachrichten für alle Zugpendler. Die Deutsche Bahn meldet für die nächste Stunde keine Verspätungen im Ostalbkreis.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Freitag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag wichtig ist. Jana Thiele begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.