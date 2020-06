Unbekannte brechen in Cafe und Bäckerei ein

Schwäbisch Gmünd. Bisher Unbekannte haben in der Nacht zum Freitag versucht in einem Cafe in der Vorderen Schmiedgasse in Schwäbisch Gmünd einzubrechen. Laut Polizeiinformationen verständigte am Freitagmorgen gegen 1 Uhr ein Zeuge die Beamten, nachdem er die zwei Personen beobachtet hatte. Vor Ort stellten Beamte des Schwäbisch Gmünder Polizeireviers fest, dass das Oberlicht der Glastüre eingeschlagen beziehungsweise gewaltsam geöffnet worden war. Auch an einer angrenzenden Bäckerei wurde eine eingeschlagene Scheibe festgestellt. Die beiden Unbekannten waren mit schwarzen, beige-oliven Kapuzenpullovern bekleidet. Beide trugen weiße "Masken" und hatten dunkle Haare. Weitere Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd entgegen.