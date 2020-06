„Night of Light“ auch in Heubach

Heubach. In der Nacht von Montag, 22. Juni, auf Dienstag, 23. Juni, werden von 22 bis 1 Uhr in einer bundesweiten Aktion mehr als 4000 Gebäude und Bauwerke mit rotem Licht illuminiert. So auch in Heubach. In der Stadt unterm Rosenstein wird die Firma „Century PA Veranstaltungstechnik“ gemeinsam mit der PLD Light Design GmbH & Co. KG das Rathaus, den Blockturm und die „Alte Weberei“ in der Farbe Rot illuminieren.

Bei der Aktion handelt sich um einen Appell der Veranstaltungsbranche zum Einstieg in einen Dialog, der Vielfältigkeit und Systemrelevanz der deutschen Veranstaltungswirtschaft thematisieren soll. Allein Konzerte, Volksfeste, Firmenfeiern und Messen ziehen in Deutschland normalerweise knapp 500 Millionen Besucher an – können aber bis auf Weiteres gar nicht oder nur unter Auflagen stattfinden. Auch wenn die coronabedingten Maßnahmen der Situation geschuldet und begründet sind, so bringen diese doch viele Technikfirmen, Bühnen- und Messebauer, Ausstatter, Caterer, Logistiker an den Rand der Existenz, teilt die Heubacher Stadtverwaltung mit.