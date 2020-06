82-Jähriger in Straßdorf von Auto überrollt

Straßdorf. Am Freitag wurde ein Mann in Schwäbisch Gmünd von einem Auto überrollt. Er kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Wie die Polizei berichtet, wollte gegen 14.45 Uhr ein 73-jähriger Autofahrer rückwärts von einem Parkplatz einer Apotheke auf die Einhornstraße ausfahren. Dabei übersah er einen 82-jährigen Mann, der mit seinem Rollator in diesem Moment hinter dem Fahrzeug den Gehweg benutzte. Der 82-Jährige wurde von dem PKW erfasst, zu Boden geworfen und im weiteren Verlauf durch die Hinterräder überrollt. Er konnte durch Personen, die zur Hilfe eilten, unter dem Fahrzeug hervorgezogen werden. Der Fußgänger wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. An Pkw und Rollator entstand geringer Sachschaden.