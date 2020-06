Die 70er singen den Alois vorm Johannisturm

Schwäbisch Gmünd. Für die Gmünder Altersgenossen des Jahrgangs 1970 wird im Jahr 2020 das halbe Jahrhundert voll. Der Festumzug musste in diesem Jahr zwar wegen der Corona-Pandemie entfallen, trotzdem ließen es sich rund 40 Angehörige des Gmünder Altersgenossenvereins (AGV) 1970 am Samstagvormittag nicht nehmen, unterm Johannisturm den Alois zu grüßen. Und so wurde auf dem Marktplatz ganz nach der Tradition der bekannte Gruß gesungen, ohne Masken, dafür aber breit verteilt mit Mindestabstand. jps