33-Jähriger betrunken mit dem Roller unterwegs

Schwäbisch Gmünd. Ein Betrunkener war am Sonntag mit seinem Roller unterwegs. Der 33-Jährige stürzte dabei ohne Zutun anderer und verletzte sich leicht. Das teilt die Polizei mit. Demnach war der Mann gegen 0.45 Uhr in der Hardtstraße unterwegs. Passanten beobachteten wie er in deutlichen Schlangenlinien fuhr und dabei stürzte. Kurz darauf sei der Mann aufgrund seiner starken Alkoholisierung an Ort und Stelle in einen Tiefschlaf gefallen, aus dem er erst erwachte, als die Polizei und der Rettungsdienst eintrafen. Er kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Dort musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Der Führerschein konnte nicht beschlagnahmt werden, da er keinen hatte. Ihn erwartet nun eine Anzeige.